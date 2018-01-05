Samsung готовит новые мониторы на CES 2018

На предстоящей выставке CES 2018 компания Samsung планирует показать свои новые мониторы, среди которых будут варианты на QLED матрицах. Пока что это самая яркая новость о продукции компании на данной выставке и говорить с уверенностью о том, что именно покажет производитель в ближайшем будущем мы еще не можем. Но, есть некоторые изображения, вроде как их получили с официальных источников, и на данных изображениях ярко видно, что новые мониторы будут создаваться с упором на широкий формат, разрешение будет точно 4К, новые мониторы без 4К уже не планируют создавать. Да, ценник на такой вот загнутый монитор с 4К и новой панелью будет весьма кусачий, но и техника очень крутая, плюс вы покупаете монитор не раз в год, а раз в три-четыре года, так что такие траты вполне себя оправдывают. Ждем релиза и будем оценивать.