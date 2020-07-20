Samsung готовит новые процессоры

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Samsung работает над созданием своего нового процессора по технологии 5 нанометров. Пока что точной даты релиза данного процессора нет, так как компании нужно очень активно работать в этом направлении для достижения успеха. Более того, сейчас даже появились данные о том, что Samsung столкнулась с некоторыми проблемами при разработке данного технологического процесса, из-за чего релиз новинки могут отложить на неопределенный период. К сожалению, более детальной информации у нас нет, так как это засекреченные материалы, о которых могут поведать только инсайдеры. Будем ждать новостей на этом поле, так как очень интересно, что же там произошло.

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