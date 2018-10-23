Samsung готовит новые технологии

Компания Samsung рассказала о новых технологиях, которые вскоре будут реализованы в смартфонах производителя. Вероятно, некоторые из них изменят рынок смартфонов на корню. Например, компания планирует в будущем внедрить технологию, которая позволяет устанавливать камеру позади дисплея, то есть внутри него. Специальная прозрачная панель позволит снимать на фронтальную камеру без вырезов в дисплее, которые мы так не любим. Это позволит сделать смартфон полностью без рамок и вставок в экран, чего так не хватает некоторым производителям. Будем надеяться, что в ближайшем будущем эта технология станет неким стандартом и мы больше не будем видеть все эти некрасивые челки на дисплеях, которые сейчас ставятся буквально везде. В Samsung явно решили с этим покончить.