Samsung готовит новую линейку Galaxy R, и Galaxy A90

Новой линейкой Samsung станет Galaxy R. Информация об этом появилась еще в конце прошлого года, и тогда сообщалось, что это будет бюджетная серия.

Теперь же инсайдеры вновь заговорили о Galaxy R, но она, скорее всего, займет место между флагманами Galaxy S и «полуфлагманами» Galaxy А. К слову, у Samsung уже был смартфон Galaxy R, но в далеком 2011 году. Тогда он стал упрощённой версией флагмана Galaxy S2 и довольно-таки неплохо продавался, но из-за проблем в производстве линейку решили закрыть.

В рамках новой (или обновленной) линейки должны выйти две модели с большими экранами и тройными основными камерами. Особенностью одной станет необычная камера, другой — модем 5G. Возможно, последняя и станет тем самым Samsung Galaxy A90, которому приписывают камеру на 32 Мп c дополнительным 8-мегапиксельным широкоугольным объективом, процессор Snapdragon 730 или Snapdragon 730G, 6/8 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 45 Вт.