Samsung готовится к релизу Galaxy S25 Slim

Компания Samsung, по данным инсайдеров, сейчас работает над выпуском модели смартфона Galaxy S25 Slim. Специалисты отмечают, что это аналогичное решение предполагаемой версии iPhone 17 Slim, которая должна заменить iPhone Plus в 2025 году. Соответственно, компания Samsung планирует выпустить тонкий смартфон во втором квартале 2025 года, спустя несколько месяцев после официального дебюта остальных моделей серии Galaxy S25, чтобы иметь конкурента в новом сегменте электроники на рынке смартфонов. Более того, информационный портал Smartprix показал данные из базы GSMA IMEI, в которой зарегистрирован смартфон с кодовым именем Galaxy и модельным номером SM-S937U.

Представитель Smartprix отмечает, что Samsung обычно добавляет смартфоны, которые тестируются внутри самой компании, в данную базу за 6-7 месяцев до релиза, так что ждать новинку, возможно, осталось не так уж долго. Других подробностей о данной модели пока что нет, за исключением того, что буква U в кодовом номере предполагает её выпуск в США (но это очень странная информация, которой пока что не стоит верить). При этом Samsung, скорее всего, придётся изменить несколько компонентов для нового дизайна, что может отразиться на процессоре, дисплее, аккумуляторе и камере модели Galaxy Slim. Впрочем, это было ожидаемо, потому что сделать смартфон тонким и при этом производительным на уровне топовых флагманов невозможно. Не просто так сами флагманы не такие уж тонкие, как хотелось бы.