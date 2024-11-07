Samsung готовится к релизу Galaxy S25 Slim

Представитель Smartprix отмечает, что Samsung обычно добавляет смартфоны, которые тестируются внутри самой компании, в данную базу за 6-7 месяцев до релиза, так что ждать новинку, возможно, осталось не так уж долго. Других подробностей о данной модели пока что нет, за исключением того, что буква U в кодовом номере предполагает её выпуск в США (но это очень странная информация, которой пока что не стоит верить). При этом Samsung, скорее всего, придётся изменить несколько компонентов для нового дизайна, что может отразиться на процессоре, дисплее, аккумуляторе и камере модели Galaxy Slim. Впрочем, это было ожидаемо, потому что сделать смартфон тонким и при этом производительным на уровне топовых флагманов невозможно. Не просто так сами флагманы не такие уж тонкие, как хотелось бы.