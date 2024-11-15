Samsung готовится к релизу смартфона Galaxy A26

В декабре прошлого года компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A25 доступного сегмента, а теперь, по данным инсайдеров, приближается момент, когда его преемник, Galaxy A26, готовится к официальной презентации. И хотя этого пока что не произошло, сегодня в сеть утекли первые рендеры, раскрывающие внешний вид нового смартфона. Судя по слитым данным, устройство получило габариты в 164x77,5x7,7 мм, что делает смартфон выше и шире, но при этом тоньше своего предшественника. Это может свидетельствовать об увеличении диагонали экрана, которая у Galaxy A25 составляла 6,5 дюйма. Источник рендеров предполагает, что экран Galaxy A26 будет примерно 6,64 дюйма, так что увеличение габаритов можно назвать логичным шагом.

При этом, согласно данным бенчмарков, Galaxy A26 будет работать на процессоре Exynos 1280, как и его предшественник, и это может слегка огорчить потенциальных покупателей. В одной из версий будет доступно 6 ГБ оперативной памяти, но, как и в случае с A25, скорее всего, появятся и другие конфигурации с большим объёмом оперативной и встроенной памяти. Кроме того, смартфон, возможно, выйдет с Android 15 из коробки и сохранит ценовой диапазон на уровне Galaxy A25. Но, конечно, на текущий момент это всего лишь предположение и никто с уверенностью сказать, каким именно будет новый гаджет, не может. Другое дело, что это не флагман и сочинять басни о характеристиках гаджета никто не стал бы — он не настолько популярен в мире.