Samsung готовится к запуску Exynos 2400

Изначально компания Samsung активно работала над тем, чтобы создать свой собственный мобильный процессор и на его основе реализовать множество поколений своих флагманов, не находясь в зависимости от компаний-производителей чипов. Но, к сожалению, производителю этого не удалось, потому что каждое поколение процессоров Exynos уступало процессорам Qualcomm, а пользователям не нравилось, что в Европе продают слабые флагманы на собственных чипах Samsung, а в США продают полноценные флагманы на процессорах Qualcomm. В результате компания отказалась от своей линейки чипов, но на самом деле это была хитрость — инженерам просто нужно было время, чтобы собраться с силами и создать нечто удивительное, что можно показать потребителям.

На текущий момент у нас нет никакой точной информации о том, какие именно характеристики будут у грядущего Exynos 2400, который, если верить информации инсайдеров, инженеры уже сделали. Но если верить секретным данным, у этого процессора будет десять энергоэффективных ядер, которые будут выполнять не особо требовательные к ресурсам задачи, чтобы не нагружать основное производительное ядро — Cortex-X4. В результате получается крайне производительная конфигурация, которая отлично справляется с поставленными задачами и пригодна для многозадачности. Конечно, это всё только на бумаге и что будет на самом деле никто точно не знает, но, вероятно, в Samsung всё детально протестируют и можно будет говорить более предметно.