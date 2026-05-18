Samsung готовится приостановить производство памяти

Компания Samsung постепенно сворачивает производственные мощности на своих заводах на фоне надвигающейся 18-дневной забастовки, которая может серьёзно повлиять на работу компании. По данным южнокорейских СМИ, компания переходит в так называемый режим чрезвычайного управления, при котором фактически ограничивается производственная нагрузка. Как сообщает Seoul Economic Daily, около 43286 работников присоединились к забастовке, что составляет более половины всего персонала полупроводникового подразделения. На фоне нехватки сотрудников производственные линии начинают постепенно останавливаться. В режиме чрезвычайной ситуации Samsung ограничивает подачу новых кремниевых пластин в производственный процесс, который обычно идёт круглосуточно и требует непрерывной работы.

При этом фабрики частично могут продолжать работу на минимальной мощности благодаря высокой степени автоматизации, однако даже в таких условиях оборудование всё равно требует участия персонала. По оценкам TrendForce, возможные перебои могут затронуть около 3–4% мировых поставок DRAM и примерно 3% NAND Flash. В условиях, когда дефицит памяти DRAM и NAND Flash уже находится на высоком уровне, подобные сбои могут дополнительно усилить напряжение в глобальной цепочке поставок. И если клиенты Samsung увидят нестабильность в производственных мощностях, часть из них может перейти к конкурентам вроде SK hynix или Micron в долгосрочной перспективе.
