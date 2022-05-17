Samsung готовится выпустить игровой монитор Odyssey Neo G8

Samsung представила Odyssey Neo G8, первый в мире игровой монитор с разрешением 4K UHD 240 Гц еще в начале этого года. Несмотря на то, что прошло уже почти полгода, монитор еще не вышел на рынок, но должен в ближайшее время. Согласно сообщению Samsung в Twitter, монитор скоро будет доступен. Правда, намека на дату запуска нет, а цена и вовсе остается загадкой. Однако дешёвым монитор точно не будет.

Напомним, что игровой монитор Odyssey Neo G8 оснащен 32-дюймовой изогнутой панелью Quantum Mini LED с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Радиус кривизны составляет 1000 мм. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ и NVIDIA G-Sync. Максимальная яркость заявлена ​​равной 2000 кд/м2.