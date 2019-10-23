Samsung хочет изменить дизайн Galaxy Fold

Компания Samsung уже выпустила в продажу свой складной смартфон и он оказался весьма необычным решением, однако, это решение работает. Теперь в компании думаю о том, как бы улучшить свой гибкий смартфон, дабы он был более удобен и комфортен в использовании на повседневной основе. Кто-то говорит о том, что компания будет использовать тонкий лист стекла, а кто-то уверен, что гаджет получит совсем другой дизайн корпуса. Однако патенты компании Samsung говорят о том, что компания будет использовать точно тот же дизайн корпуса, только с вертикальной камерой, а не той, которая используется сейчас. Это позволит визуально увеличить экран и не мешать пользователю при поглощении контента. Вероятно, это и правда поможет пользователю.