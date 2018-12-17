Samsung и LG продемонстрируют смартфоны 5G на MWC 2019

Искусственный интеллект был самым горячим трендом в 2018 году, но теперь модным словом будет 2019 и 5G. Все крупные производители стремятся к гигабитным скоростям, включая Xiaomi, которая планирует представить Mi Mix 3 5G примерно в конце февраля. Это произойдет во время MWC 2019, и, согласно отраслевым источникам из Южной Кореи, Samsung и LG также продемонстрируют телефоны с поддержкой 5G.

Samsung готовится к юбилею своих флагманов Galaxy, и Galaxy S10 собирается появиться как минимум в трех версиях, самый мощный вариант с четырьмя камерами на задней панели и еще двумя на передней панели под экраном. Источники говорят, что телефон Samsung 5G будет отделен от серии , возможно, открыв новую линию в линейке продуктов.

LG не запускает новые серии и не представляет совершенно новый телефон. Его устройством 5G будет обновленный LG G7 ThinQ, который, вероятно, будет называться LG G7 + ThinQ 5G. Официальный представитель отрасли заявил, что корейская компания намерена «переломить бизнес смартфонов в 2020 году, принимая 5G как новую возможность.