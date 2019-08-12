Samsung и Xiaomi показали новую камеру

Компании Samsung и Xiaomi официально сообщили о своём желании выпустить первый в мире сенсор для мобильного телефона с разрешением 108 мегапикселей. То есть, два крупных производителя вместе создадут достаточно продвинутый датчик изображения, который будет снимать в очень высоком разрешении. Пока что рано говорить о его преимуществах, так как высокое разрешение не равно высокому качеству, но это даст возможность поднять мобильную фотографию на новый уровень. Будем ждать первые смартфоны на данном сенсоре и тогда можно будет говорить о реальной возможности вытеснить с рынка некогда крутые датчики с разрешением 48 мегапикселей и все в таком духе. Да и не совсем понятно, когда же именно будет представлен данный сенсор.