Samsung и его новинка Galaxy J2 Core

Galaxy J2 Core имеет сравнительно небольшой дисплей на 5 дюймов, обеспечивающий четкость изображения 960 х 540 пикселей. Аппаратной основой выступает фирменный процессор Exynos 7570, память состоит из 8 ГБ флэша и 1 ГБ ОЗУ. Девайс оснащен камерами с разрешением 8 МП и 5 МП и батареей на 2600 мАч. Системы идентификации владельца у смартфона нет. Весит бюджетник 154 грамма при габаритах 143,4 x 72,1 x 8,9 мм.Недорогая стоимость предполагает не слишком высокую производительность. Поэтому на смартфоне установлена специальная версия операционной системы Android Go, которая адаптирована под маломощные аппараты.О стоимости смартфона пока неизвестно.