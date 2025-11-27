Samsung интегрирует ИИ в Exynos 2500

Samsung заключила крупное соглашение, которое позволит её новому процессору Exynos 2500 значительно эффективнее работать с локальными моделями ИИ. Компания подписала стратегический договор с Nota AI — разработчик интегрирует в Exynos 2500 свою технологию сжатия и оптимизации ИИ-моделей. На основе этого Samsung уже создала собственный инструмент Exynos AI Studio, который позволяет запускать продвинутые ИИ-модели напрямую на устройстве, используя мощность Exynos 2500 и не обращаясь к облаку. Для понимания контекста важно отметить архитектуру Exynos 2500. В процессоре используется 10-ядерная схема — одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,30 ГГц, два ядра Cortex-A725 на 2,74 ГГц, пять ядер Cortex-A725 на 2,36 ГГц и два энергоэффективных Cortex-A520 на 1,80 ГГц.

За графику отвечает Xclipse 950 на базе архитектуры AMD RDNA, а нейронный модуль способен развивать производительность до 59 TOPS. Память LPDDR5X обеспечивает пропускную способность 76,8 Гбит/с. При всей своей продвинутости Exynos 2500 заметно уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5 — нейронный блок Qualcomm якобы достигает 100 триллионов операций в секунду. Поэтому сотрудничество с Nota AI должно серьёзно повысить эффективность обработки ИИ-задач на стороне устройства. Благодаря улучшенной оптимизации моделей даже относительно скромный NPU в составе чипа Exynos 2500 сможет справляться с вычислительными нагрузками ИИ значительно лучше, но пока что никаких реальных тестов нет.