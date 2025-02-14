Samsung исправила баг камеры в Galaxy S25

Компания Samsung начала поставки серии смартфонов Galaxy S25 в начале этого месяца, но некоторые первые пользователи заметили проблемы с работой камеры. В сообществах Reddit и Samsung Community появились сообщения о баге с бэндингом (полосами на изображениях), который проявляется на всех трёх моделях. Хотя проблема не носит массовый характер, Samsung уже признала наличие ограниченного числа случаев сбоев и выпустила исправление. Скорее всего, речь идёт о программном обновлении, которое уже появилось в Южной Корее и вскоре станет доступно глобально. Бэндинг — это появление заметных полос на тех участках изображения, где должен быть плавный цветовой переход. Ошибка особенно заметна в режиме Ночной съёмки — например, при фотографировании горизонта на рассвете или закате цвета могут превращаться в горизонтальные и вертикальные линии.

Пользователи отмечают, что в других режимах камера работает без нареканий, что указывает на проблему именно с постобработкой снимков с длинной выдержкой. Вероятно, это лишь незначительный сбой, и радует, что Samsung так быстро выпустила решение. С другой стороны, это указывает на достаточно низкое внимание отдела контроля качества к снимкам, которые делает флагманский смартфон за достаточно внушительные средства. Это большая проблема, потому что новые смартфоны от предыдущих отличаются очень слабо, но даже в этом сценарии производитель не может обеспечить должное качество конечной продукции.