Samsung избавилась от складки на экране Galaxy Z Fold 4

Samsung значительно опережает конкурентов, когда речь идет о складных технологиях. Компания находится на пути к тому, чтобы представить публике новейший и лучший Galaxy Z Fold 4. В то время как такие компании, как Apple, совершенствуют технологию складных дисплеев, Samsung постепенно уменьшает ограничения, связанные со складной технологией, с каждым новым флагманским выпуском. Одной из основных проблем со складным дисплеем является складка по центру экрана. В сети появилось новое изображение, которое показывает сравнение складок между Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold 4. В прошлом году Samsung представила Galaxy Z Fold 3 по цене 1800 долларов. Хотя это все еще довольно дорого, Samsung урезала 200 долларов по сравнению со своим предшественником.

Отныне, если тенденция сохранится, Samsung будет предлагать Galaxy Z Fold 4 по еще более низкой цене. Galaxy Z Fold 3 также принес некоторые другие важные дополнения, такие как датчик камеры под дисплеем и поддержку S-Pen. Тем не менее, основной складной дисплей имеет довольно заметную складку, которая может отвлекать многих пользователей. С Galaxy Z Fold 4 Samsung работает над тем, чтобы складки были наименее заметны для пользователей. Недавно издание Ice Universe поделилась в социальных сетях изображением, на котором сравнивается складка Galaxy Z Fold 3 с грядущим Galaxy Z Fold 4. На изображении видно, что складка на Fold 4 значительно менее заметна, чем на Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Fold 4 станет серьезным обновлением, учитывая количество дополнений, которые он принесет, хотя общий форм-фактор и дизайн останутся прежними.