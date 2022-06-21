Samsung избавилась от складки на экране Galaxy Z Fold 4…

Отныне, если тенденция сохранится, Samsung будет предлагать Galaxy Z Fold 4 по еще более низкой цене. Galaxy Z Fold 3 также принес некоторые другие важные дополнения, такие как датчик камеры под дисплеем и поддержку S-Pen. Тем не менее, основной складной дисплей имеет довольно заметную складку, которая может отвлекать многих пользователей. С Galaxy Z Fold 4 Samsung работает над тем, чтобы складки были наименее заметны для пользователей. Недавно издание Ice Universe поделилась в социальных сетях изображением, на котором сравнивается складка Galaxy Z Fold 3 с грядущим Galaxy Z Fold 4. На изображении видно, что складка на Fold 4 значительно менее заметна, чем на Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Fold 4 станет серьезным обновлением, учитывая количество дополнений, которые он принесет, хотя общий форм-фактор и дизайн останутся прежними.