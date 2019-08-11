Samsung лишила Galaxy Note 10 3,5 мм разъема для наушников

Компания Samsung представила свои новые фаблеты семейства Galaxy Note 10, и это первые представители линейки без 3,5 мм разъема для наушников.

Представитель Samsung пояснил журналистам, ради чего компания избавилась от разъема. Ответ предсказуем: все ради увеличения автономности смартфона. Чем больше емкость аккумулятора — тем больше сама батарея, но сам гаджет ведь не резиновый. Поэтому в последнее время многие производители отказываются от «лишних» отверстий ради емкого аккумулятора и прежних габаритов.

Правда, у Galaxy Note 10 автономность не впечатляет: 3500 мАч у младшей версии и 4300 мАч. А 3,5 мм разъем позволил увеличить емкость на 100 мАч — то есть всего на 2–3%.

По словам представителя Samsung, отсутствие разъема позволило улучшить тактильную обратную связь. Об огромном гнезде для стилуса все, похоже, «забыли».