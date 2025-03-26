Samsung лишилась главного руководителя

Генеральный директор компании Samsung Electronics и глава подразделения потребительской электроники и мобильных устройств Хан Джон-хи вчера умер от сердечного приступа в возрасте 63 лет. Соответственно, на текущий момент единственным руководителем южнокорейского технологического гиганта остаётся недавно назначенный Джун Ён-хён, которому предстоит управлять компанией в условиях неопределённости на рынке чипов. Хан был госпитализирован с остановкой сердца и умер во вторник — об этом официально сообщил представитель компании в комментарии для Reuters. Пока что совет директоров компании не сообщил, кто займёт его должность, однако Samsung традиционно назначает двух руководителей, курирующих подразделения потребительской электроники и полупроводников.

Джун Ён-хён был назначен на пост со-генерального директора всего неделю назад после ежегодного собрания акционеров. До этого он возглавлял полупроводниковый бизнес, который сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны SK Hynix и TSMC. Теперь ему придётся руководить компанией, которая чувствует себя далеко не лучшим образом вот уже несколько кварталов подряд. Хан Джон-хи проработал в Samsung Electronics более 40 лет и внёс значительный вклад в превращение телевизионного бизнеса компании в одного из мировых лидеров электроники. Его уход может сказаться на стратегическом направлении Samsung, особенно в сфере маркетинга и производительности подразделения бытовой техники.