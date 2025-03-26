Samsung лишилась главного руководителя

Генеральный директор компании Samsung Electronics и глава подразделения потребительской электроники и мобильных устройств Хан Джон-хи вчера умер от сердечного приступа в возрасте 63 лет. Соответственно, на текущий момент единственным руководителем южнокорейского технологического гиганта остаётся недавно назначенный Джун Ён-хён, которому предстоит управлять компанией в условиях неопределённости на рынке чипов. Хан был госпитализирован с остановкой сердца и умер во вторник — об этом официально сообщил представитель компании в комментарии для Reuters. Пока что совет директоров компании не сообщил, кто займёт его должность, однако Samsung традиционно назначает двух руководителей, курирующих подразделения потребительской электроники и полупроводников.

Джун Ён-хён был назначен на пост со-генерального директора всего неделю назад после ежегодного собрания акционеров. До этого он возглавлял полупроводниковый бизнес, который сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны SK Hynix и TSMC. Теперь ему придётся руководить компанией, которая чувствует себя далеко не лучшим образом вот уже несколько кварталов подряд. Хан Джон-хи проработал в Samsung Electronics более 40 лет и внёс значительный вклад в превращение телевизионного бизнеса компании в одного из мировых лидеров электроники. Его уход может сказаться на стратегическом направлении Samsung, особенно в сфере маркетинга и производительности подразделения бытовой техники.
Oppo Find N5 позволяет управлять компьютером Apple…
Прошивка ColorOS 15, которая дебютировала вместе с серией смартфонов Oppo Find X8, представила функцию O+…
Apple Intelligence теперь требует 7 ГБ памяти…
С развитием набора функций сервиса Apple Intelligence всегда существовали опасения, что минимальные требо…
Смартфон Oppo Find N5 представят 20 февраля …
Компания OPPO объявила дату официальной презентации складного смартфона Find N5. Китайская премьера пройд…
Samsung Galaxy A06 5G оценен в 120 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A06 5G, которая оценена на деб…
Samsung лишилась главного руководителя…
Генеральный директор компании Samsung Electronics и глава подразделения потребительской электроники и моб…
Honor Magic8 RSR Porsche Design получит уникальную камеру…
Флагманская серия смартфонов Honor Magic8 будет будет состоять из моделей с диагональю дисплея от 6,3 до …
Nothing Phone 3A показали на слитых рендерах…
Смартфоны Nothing Phone 3A и 3A Pro сегодня появились в свежих утечках данных от инсайдеров — пользовател…
Смартфон Realme P3 Pro 5G оценен в 275 долларов …
Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme P3 Pro 5G, который основан на 4-нанометровой однокрис…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor