Samsung лишили эксклюзивного Snapdragon 8 Gen 2

Стоит напомнить, что ранее компания Qualcomm разработала более мощную версию Snapdragon 8 Gen 2 и она была эксклюзивной для линейки Galaxy S23. Более того, эта система на кристалле даже называется Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, но, кажется, период эксклюзивности для Samsung подошел к концу, так как этот улучшенный чип был протестирован на игровом смартфоне совершенно другого производителя. Вероятно, он также получит новое название и будет называться Snapdragon 8 Plus Gen 2. Дело в том, что в китайской социальной сети Weibo было опубликовано изображение Red Magic 8S Pro, предстоящего игрового смартфона, который, предположительно, был протестирован на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с более производительной конфигурацией, нежели стандартная.

Если посмотреть на рейтинги AnTuTu, самым быстрым Android-устройством в списке является Red Magic 8 Pro Plus, который набрал более 1,3 миллиона баллов. Red Magic 8S Pro с немного более мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 набрал более 1,7 миллиона баллов при прохождении того же теста производительности. Информатор также утверждает, что Red Magic 8S Pro будет оснащён активной системой охлаждения на базе вентилятора, что, вероятно, способствовало высокому результату в AnTuTu. Вопрос только в том, как производитель смог заполучить этот процессор, ведь ранее он являлся эксклюзивом для компании Samsung. И за эту эксклюзивность она, вероятно, заплатила немалые деньги, которых у китайского бренда нет.
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