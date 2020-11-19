Samsung может выпустить облегченную версию раскладушки Galaxy Z Flip

В сентябре Samsung представила Galaxy Z Fold 2 , следующую версию серии Fold. Теперь можно предположить, что компания также может работать над тем, чтобы складные устройства стали доступными для широких масс.

Samsung еще в феврале представила технологию UTG в Galaxy Z Flip. Где компания заменила CPI бесцветный полиимид, которая обещает большую долговечность и устойчивость к царапинам. После этого Samsung ни разу не оглядывался на решение для снижения затрат CPI. Фактически, он также включил дополнительный слой UTG в Z Fold 2. Тем не менее, компания Samsung очень признательна за то, чтобы не пойти на компромисс с более дешевым складным телефоном. Смартфон Galaxy Z Flip Lite будет более дешевым складным смартфоном. И судя по всему, компания Samsung сделает их много для увеличения продаж. При этом информации о спецификациях и дате запуска устройства нет.