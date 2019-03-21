Samsung начнет продажи флагманского смартфона Galaxy S10 5G через две недели

2019-03-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy S10 5G; [108]
Новый смартфон Galaxy S10 5G от компании Samsung с батареей на 4500 мА.ч поступит в продажу уже 5 апреля. Аппарат оборудован 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 3040 на 1440 точек и ОС Android 9.0 (Pie). В основе устройства лежит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса предусмотрена четырехмодульная камера, которая объединяет два 12-мегапиксельных сенсора, сенсор на 16 млн пикселей и датчик ToF. Двойная фронтальная камера позволяет совершать видеозвонки в разрешении 4K. Имеются также адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.0, чип NFC, FM-тюнер и порт USB 3.1 Type-C.


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