Samsung навсегда убила линейку Galaxy Note

В этом году Samsung заявила, что полностью отказывается от поколения Note. Samsung полностью исключила серию Note из своих планов на 2022 год и основной причиной этого являются складные устройства. И это имеет смысл, если посмотреть на статистику, линейки Galaxy Note10 и Note20 получили около 12,7 и 9,7 миллиона заказов в 2019 и 2020 годах, соответственно, в то время как Galaxy Z Fold достигли 13 миллионов заказов.

Так что, если Samsung видит тенденцию к росту заказов на складные телефоны и сокращению продаж Note, будет логично заменить Note на Flip и Fold. Кроме того, в отчете говорится, что Samsung прекращает производство Galaxy Note20 и Note20 Ultra в 2022 году, что и следовало ожидать, учитывая, что эти две модели были выпущены более года назад.
Комментарии и отзывы Samsung
Рендер Moto E30 очень похож на Moto E40…
Рендер Moto E30 очень похож на Moto E40Вчера Motorola анонсировала предстоящий запуск Moto E40 в Индии. Похоже, что на подходе еще одно устройст…
Samsung Galaxy S22 получит камеру с 3-кратным оптическим зум…
Samsung Galaxy S22 получит камеру с 3-кратным оптическим зумПрофильное издание GalaxyClub.nl поделилось подробностями о камерах смартфонов Galaxy S22 и Galaxy S22+, …
Google обновила свои сервисы под iOS 15…
Google обновила свои сервисы под iOS 15Теперь, когда iOS 15 доступна для загрузки, крупные и мелкие разработчики начали обновлять свои приложени…
Samsung выпустит Galaxy S21 FE, 4 января…
Samsung выпустит Galaxy S21 FE, 4 январяСогласно новому отчету Джона Проссера, Samsung планирует провести два мероприятия Unpacked в начале следу…
Infinix Hot 11 Play получил батарею на 6000 мАч…
Infinix Hot 11 Play получил батарею на 6000 мАчПомимо Infinix Note 11i сегодня был представлен более дешевый смартфон Hot 11 Play, цена которого составл…
Samsung увеличит производство складных устройств в следующем…
Samsung увеличит производство складных устройств в следующемSamsung планирует значительно увеличить количество выпускаемых складных телефонов в следующем году, чтобы…
Samsung Galaxy M52 5G получит 120-Гц экран…
Samsung Galaxy M52 5G получит 120-Гц экранВ сети появились подробные характеристики, рендеры и цены на смартфон Samsung Galaxy M52 5G, официальный …
Экран iPhone 13 Pro Max признан лучшим на рынке…
Экран iPhone 13 Pro Max признан лучшим на рынкеАвторитетная лаборатория DisplayMate признала экран iPhone 13 Pro Max лучшим на рынке, наградив его макси…
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor