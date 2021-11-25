Samsung навсегда убила линейку Galaxy Note

В этом году Samsung заявила, что полностью отказывается от поколения Note. Samsung полностью исключила серию Note из своих планов на 2022 год и основной причиной этого являются складные устройства. И это имеет смысл, если посмотреть на статистику, линейки Galaxy Note10 и Note20 получили около 12,7 и 9,7 миллиона заказов в 2019 и 2020 годах, соответственно, в то время как Galaxy Z Fold достигли 13 миллионов заказов.

Так что, если Samsung видит тенденцию к росту заказов на складные телефоны и сокращению продаж Note, будет логично заменить Note на Flip и Fold. Кроме того, в отчете говорится, что Samsung прекращает производство Galaxy Note20 и Note20 Ultra в 2022 году, что и следовало ожидать, учитывая, что эти две модели были выпущены более года назад.