Samsung называет пластиковый корпус плюсом Galaxy S20 FE

Последние несколько лет производители смартфонов убедили нас в том, что стеклянная задняя панель лучше пластиковой. Вчера компания Samsung представила Galaxy S20 FE с пластиковым задником и пытается убедить пользователей в обратном. В новом рекламном ролике корейцы называют материал «гласстиком». Речь идет о прочном поликарбонате, который не собирает отпечатки пальцев и не столь охотно трескается после падений. Еще один плюс, пластиковая задняя панель сохраняет возможно беспроводной зарядки. Другое дело, что пластик выглядит не столь премиально – особенно в смартфоне за 50 тысяч рублей. Что окажется весомее для пользователей, практичность или эстетичный внешний вид, покажут продажи.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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