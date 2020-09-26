Samsung называет пластиковый корпус плюсом Galaxy S20 FE

Последние несколько лет производители смартфонов убедили нас в том, что стеклянная задняя панель лучше пластиковой. Вчера компания Samsung представила Galaxy S20 FE с пластиковым задником и пытается убедить пользователей в обратном. В новом рекламном ролике корейцы называют материал «гласстиком». Речь идет о прочном поликарбонате, который не собирает отпечатки пальцев и не столь охотно трескается после падений. Еще один плюс, пластиковая задняя панель сохраняет возможно беспроводной зарядки. Другое дело, что пластик выглядит не столь премиально – особенно в смартфоне за 50 тысяч рублей. Что окажется весомее для пользователей, практичность или эстетичный внешний вид, покажут продажи.