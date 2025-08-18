Samsung не будет менять дизайн смартфонов Galaxy S26

Дизайн флагманских смартфонов Samsung уже несколько поколений остаётся практически неизменным, и различия сводятся в основном к цветовым вариантам. Поэтому вряд ли компания сможет кардинально обновить внешний вид серии Galaxy S26, учитывая, что Galaxy S25 уже выглядит максимально «отполированным». Однако свежие слухи утверждают, что Samsung готовит небольшие изменения в габаритах, которые на первый взгляд могут показаться спорными, но должны улучшить удобство использования. Galaxy S25 Edge уже показал, в каком направлении движется стратегия бренда — ультратонкий корпус стал ключевым акцентом, хоть это и обернулось компромиссами в виде меньшей ёмкости батареи и урезанного набора камер. К счастью, в Galaxy S26 Edge ситуация может измениться — устройство обещает быть ещё тоньше, но при этом получит аккумулятор на 4200 мАч, тогда как более компактный Galaxy S26 Pro, по слухам, оснастят батареей на 4300 мАч.

А вот Galaxy S26 Ultra, вероятно, сохранит тот же аккумулятор на 5000 мАч, что и два предыдущих поколения. Тем не менее, инсайдер утверждает, что все модели Galaxy S26 будут отличаться уменьшенной толщиной корпуса — это сделает их удобнее в руке, а заодно решит важную проблему с недостаточным временем работы без подзарядки, ведь ёмкость батарей при этом увеличится. Есть и ещё одна интересная деталь — Samsung якобы рассматривает возвращение версии «Plus», но уже под новым названием Galaxy S26 Pro. Интересно посмотреть на финальную линейку бренда.
