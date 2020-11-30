Samsung не будет убивать Galaxy Note

Недавние сообщения о прекращении существования линейки Galaxy Note могут быть преувеличенными или преждевременными, учитывая новую информацию. Важно отметить, что эти отчеты в основном основывались на слухах о том, что Galaxy S21, в частности Galaxy S21 Ultra, получит одну важную особенность, которая длительное время отличает эти два продукта. Речь, естественно, про стилус. Если верить инсайдерам из Кореи, компания Samsung действительно оборудовала Galaxy S21 Ultra собственным пером S Pen. С другой стороны, это вовсе не значит, что производитель полностью убьет целую линейку смартфонов, которые отлично продаются и длительное время пользуются спросом у пользователей со всего мира. Вероятно, Note будет жить и дальше.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note
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