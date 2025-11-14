Samsung не отказалась от чипов Qualcomm из-за дорогого контракта

В результате стоимость Snapdragon 8 Elite Gen 5 на данный момент составляет около 280 долларов в зависимости от объёмов заказа и других факторов, что вынуждает Samsung повышать цену Galaxy S26 Ultra, ведь Exynos 2600 будет установлен только в оставшихся моделях серии. Несмотря на рост стоимости компонентов, Samsung остаётся верна сотрудничеству с Qualcomm, и на это есть причина. Судя по информации инсайдеров, контракт между Qualcomm и Samsung всё ещё действует, и при попытке его досрочного расторжения корейской компании придётся платить большой штраф. Точная сумма санкций в переписке не указана, но сам факт того, что Samsung продолжает закупать процессоры Qualcomm, намекает, что штраф был бы значительно выше, чем расходы на покупку чипов Snapdragon. Но, безусловно, это лишь слухи — и Samsung их комментировать не стала.