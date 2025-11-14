Samsung не отказалась от чипов Qualcomm из-за дорогого контракта

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 появится в 75% всех моделей Galaxy S26 по миру, а версия Galaxy S26 Ultra во всех регионах будет работать исключительно на флагманском процессоре Qualcomm. Если бы у Samsung был выбор, компания с радостью сэкономила бы миллиарды долларов на закупке процессоров и перешла бы на собственные чипы, но пока это невозможно. Так как затраты Samsung на процессоры в 2023 году достигли примерно девяти миллиардов долларов, было ясно, что эта сумма продолжит расти, ведь Qualcomm начала брать более высокую цену за свои решения после перехода на новые производственные процессы TSMC и собственные вычислительные ядра.

В результате стоимость Snapdragon 8 Elite Gen 5 на данный момент составляет около 280 долларов в зависимости от объёмов заказа и других факторов, что вынуждает Samsung повышать цену Galaxy S26 Ultra, ведь Exynos 2600 будет установлен только в оставшихся моделях серии. Несмотря на рост стоимости компонентов, Samsung остаётся верна сотрудничеству с Qualcomm, и на это есть причина. Судя по информации инсайдеров, контракт между Qualcomm и Samsung всё ещё действует, и при попытке его досрочного расторжения корейской компании придётся платить большой штраф. Точная сумма санкций в переписке не указана, но сам факт того, что Samsung продолжает закупать процессоры Qualcomm, намекает, что штраф был бы значительно выше, чем расходы на покупку чипов Snapdragon. Но, безусловно, это лишь слухи — и Samsung их комментировать не стала.
