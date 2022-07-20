Samsung не выпустит смартфон Galaxy S22 FE

Сетевые источники сообщают, что компания Samsung решила не выпускать фанатский флагман Galaxy S22 FE. Причина вовсе не в плохих продажах Galaxy S21 FE и S20 FE, а в дефиците деталей и сильном спросе на топовую модель Galaxy S22 Ultra. Таким образом, в Samsung решили пожертвовать более доступным Galaxy S22 FE, чтобы более дорогому S22 Ultra досталось больше компонентов. Ранее Samsung озвучила план по выпуску 10 миллионов экземпляров Galaxy S22 Ultra. При этом, совсем отказываться от «фанатской» линейки корейский производитель не собирается, и условный Galaxy S23 FE вполне может увидеть свет в следующем году.