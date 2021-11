Samsung неожиданно обновила Galaxy Tab S5e

Samsung представила Galaxy Tab S5e в начале 2019 года — этот единственный в своем роде Android-планшет среднего класса от южнокорейского технологического гиганта теперь получает новое системное обновление. Последняя версия программного обеспечения One UI для планшета включает функции Galaxy Z Fold3. С тех пор, как Samsung выпустил Galaxy Fold, производитель вводит новые функции для своих планшетов, черпая вдохновение от складного смартфона. И почти все эти функции теперь доступны и во флагманской серии Galaxy Tab S. Однако удивительно узнать, что Samsung развертывает новейшие функции от Galaxy Z Fold3 до Galaxy Tab S5e. Для тех, кто не знает, этот планшет среднего класса почти достиг конца своей программной поддержки — многие пользователи уже и не надеялись получить что-то новое.

Поскольку устройство получило два основных обновления системы в виде One UI 2.x (Android 10) и One UI 3.x (Android 11), теперь оно ограничено обновлениями безопасности два раза в год. Но совершенно неожиданно Samsung теперь предоставляет новые функции One UI 3.1.1, которые есть в новых и старых складных смартфонах. Согласно изданию GalaxyClub, в официальном журнале изменений для свежего обновления упоминаются такие функции, как многооконный режим, режим Edge-window и раздел Labs. Эти функции очень помогают в многозадачности и производительности. В результате существующим пользователям Galaxy Tab S5e не нужно переходить на новый планшет серии Galaxy S, чтобы испытать новое программное обеспечение, что довольно удивительно.