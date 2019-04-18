Samsung объяснила ситуацию с проблемными Galaxy Fold

Компания Samsung выпустила официальное заявление по поводу вчерашних сообщений о вышедших из строя смартфонах Galaxy Fold. Оказалось, что как минимум в некоторых случаях виноваты оказались сами журналисты. Вот дословное заявление Samsung: «Штаб квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину возникновения повреждений. Кроме того, несколько обозревателей за рубежом сообщили, что повредили экран, сняв с него верхний слой.

Основной экран Galaxy Fold включает верхний защитный слой, который является структурной составляющей дисплея, призванной защищать его от случайных царапин. Во избежание повреждения экрана мы не рекомендуем удалять защитный слой, а также наносить на экран пленки или наклейки. Данная информация содержится в инструкции, которая прилагается к устройству и входит в комплект поставки устройства. Мы будем обращать внимание потребителей на эту информацию перед покупкой устройства».