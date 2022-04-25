Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12

Компания Samsung обновила модель Galaxy M51 до Android 12, которая вышла в 2020 году и поразила всех своим гигантским аккумулятором на 7000 мАч.

Новое обновление поставляется с новой оболочкой One UI 4.0. Интересно, что первыми обновление получили пользователи из России. Владельцы смартфона получают обновленный дизайн пользовательского интерфейса с новой функцией цветовой палитры. Кроме того, добавлены улучшенные версии всех стандартных приложений. Сюда входят Bixby, Bixby Routines, Сообщения, Телефон, Галерея и другие. Напомним, что Galaxy M51 изначально вышел с Android 10 с коробки. К сожалению, его нет в списке смартфонов Samsung, которые точно получат Android 13. Хотя это не означает, что он не получит еще одно крупное обновление, все же не стоит на это рассчитывать.