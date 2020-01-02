Samsung обновит Galaxy M20

Крупным производителям смартфонов не очень выгодно тратить средства на выпуск совершенно новых смартфонов. В данном случае производитель тратит львиную долю на разработку, а ведь эти деньги потом нужно отбивать в стоимости самого устройства, которое получается дороже и потом продается хуже. Именно по этой причине крупный производитель часто просто берет смартфон уже очень успешный, переделывает какие-то детали, после чего выпускает его улучшенную версию за вполне разумные деньги. К примеру, компания Samsung вскоре выпустить в продажу смартфон Galaxy M20 в обновленном варианте. Это устройство пользовалось повышенной популярностью на рынке, а теперь его обновят до современного железа и отправят в продажу заново.