Samsung официально представила смартфон начального уровня Galaxy J4 (2018)

Дебютировал недорогой смартфон Samsung Galaxy J4 (2018) оснащённый селфи-камерой со вспышкой. Гаджет получил 5.5-дюймовый дисплей с разрешением 1280*720 пикселей. Основой послужит процессор собственной разработки Exynos 7570 и 2 Гбайт ОЗУ. В новинке также будет один модуль основной камеры на 13 Мп с диафрагмой f/1.9 и фронтальная камера на 5 Мп со вспышкой. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. О старте продаж устройства пока не сообщается.