Samsung отчиталась о рекордной прибыли за квартал 2022 года

Компания также ожидает, что спрос на потребительские устройства останется слабым, и даже полагает, что этот спад спроса может распространиться и на другие сегменты электроники. Как вы можете догадаться на основании этой информации, на бизнес Samsung Mobile eXperience (MX) также повлияло общее снижение рыночного спроса. Компания обвинила «геополитические проблемы и опасения по поводу инфляции в дополнение к сохраняющейся слабой сезонности» в снижении доходов мобильного подразделения. В нем также говорится, что затраты на компоненты и логистику повлияли на прибыльность бизнеса и привели к тому, что она упала ниже, чем в предыдущем квартале. Технический гигант также не ожидает резкого роста продаж смартфонов в следующем квартале: спрос на новые телефоны, вероятно, останется на том же уровне в годовом исчислении или продемонстрирует только однозначный.