Samsung отчиталась о рекордной прибыли за квартал 2022 года

Консолидированная выручка Samsung за второй квартал 2022 года составила 77,2 трлн южнокорейских вон (59,4 млрд долларов США), что является рекордно высоким показателем за квартал, закончившийся 30 июня. Операционная прибыль Samsung также достигла 14,1 трлн южнокорейских вон (10,8 млрд долларов США) — это на 12% больше, чем за тот же период годом ранее, и это лучший показатель с 2018 года. Однако спрос на чипы для потребительских товаров, таких как мобильные телефоны и ПК, оказался намного слабее, чем ожидалось, «из-за усиливающегося влияния макроэкономических проблем». На самом деле, Samsung заявила, что ее поставки DRAM и NAND оказались ниже запланированных.

Компания также ожидает, что спрос на потребительские устройства останется слабым, и даже полагает, что этот спад спроса может распространиться и на другие сегменты электроники. Как вы можете догадаться на основании этой информации, на бизнес Samsung Mobile eXperience (MX) также повлияло общее снижение рыночного спроса. Компания обвинила «геополитические проблемы и опасения по поводу инфляции в дополнение к сохраняющейся слабой сезонности» в снижении доходов мобильного подразделения. В нем также говорится, что затраты на компоненты и логистику повлияли на прибыльность бизнеса и привели к тому, что она упала ниже, чем в предыдущем квартале. Технический гигант также не ожидает резкого роста продаж смартфонов в следующем квартале: спрос на новые телефоны, вероятно, останется на том же уровне в годовом исчислении или продемонстрирует только однозначный.
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