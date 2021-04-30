Samsung отчиталась за первый квартал

Samsung Electronics объявила о результатах за первый квартал 2021 года, и они демонстрируют общий рост по сравнению с соответствующими результатами в первом квартале 2020 года. Южнокорейский технологический гигант сообщил, что его консолидированная прибыль составила около 59,04 миллиарда долларов (65,39 триллиона вон) и операционная прибыль за период, закончившийся 31 марта 2021 года, составила около 8,47 миллиарда долларов. Результаты показывают общее оживление в нескольких аспектах бизнеса Samsung. За последний год объем продаж смартфонов, телевизоров и бытовых гаджетов увеличился на 18%, что привело к росту операционной прибыли. Компания также будет стремиться к быстрому развертыванию смартфонов 5G премиум-класса.