Samsung отказалась от Galaxy S22 FE ради Galaxy S22 Ultra

Ходили слухи, что Samsung отменяет выпуск Galaxy S22 FE и прекращает серию. К счастью, обновление этой информации заключается в том, что этот конкурентоспособный по цене смартфон будет по-прежнему выпускаться, но не в этом году, поскольку корейскому гиганту пришлось объединить ресурсы для увеличения производства Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 Ultra добился огромного успеха с момента своего появления в феврале этого года, и ожидается, что годовой объем продаж достигнет около 11 миллионов единиц. Чтобы обеспечить стабильные поставки флагмана, Samsung пришлось пойти на некоторые компромиссы, и, по словам Sammobile, это было отменой Galaxy S22 FE. Производитель планировал массово произвести около трех миллионов единиц своего доступного флагмана. К сожалению, из-за того, что в этом году поставки чипов уже были ограничены, компания столкнулась с проблемой.

Вместо того, чтобы делать ставку на то, что может потерпеть неудачу из-за нехватки чипов, Samsung решила сыграть более разумно и увеличить производство Galaxy S22 Ultra, который уже хорошо себя чувствует и стал самым продаваемым смартфоном компании в этом году. Поскольку Galaxy S23 FE, как сообщается, появится во второй половине следующего года, Samsung планирует выпустить три миллиона таких устройств. Предполагая, что Samsung будет придерживаться 3-нм процесса производства чипов GAA для Exynos 2300, который потенциально можно найти в Galaxy S23 FE, Samsung сделает все возможное, чтобы добиться большей производительности, а также повышения энергоэффективности своего чипа.