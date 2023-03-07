Samsung отказалась от собственных ядер в чипе

Буквально вчера появилась очередная новость от инсайдеров про то, что компания Samsung работает над разработкой собственного мобильного процессора, который будут устанавливать в 2027 году в смартфоны производителя. Правда, сегодня появилась совершенно другая новость, которая кажется куда более привлекательной и разумной — в Samsung отказались от разработки собственных ядер, отдав предпочтение ядрам компании ARM. В данном случае производителю не нужно переживать о создании своей собственной архитектуры или работать над тем, чтобы адаптировать её под собственные ядра в системе на кристалле — достаточно скомпоновать уже готовые ядра в систему и отправить на производство. И это на самом деле может существенно ускорить процесс разработки.

Нужно понимать, что производство собственного процессора — крайне сложная система, которая требует длительного процесса разработки ядер, компоновки их в кристалле, после чего производства и ряда тестов. И самое сложное здесь — именно создать собственную микроархитектуру ядра, чтобы потом эти ядра собрать и они правильно распределяли нагрузку между собой. Это очень сложно, так что в Samsung решили пока что пойти по более простому пути и собрать достаточно качественный процессор на базе уже готового продукта от ARM. И нам на самом деле это кажется вполне достойным решением, потому что зачем тратить время на создание чипа до 2027 года, если его можно выпустить в продажу уже в следующем году, например.