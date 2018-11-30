Samsung откажется от 3,5-мм

На современном рынке смартфонов уже давно все отказались от 3,5-мм разъема для наушников. Это даже не новость, а вполне привычный стандарт — производители хотят получить больше пространства для начинки или батареи, так что приходится отказываться от устаревших технологий. Компания Samsung, которая до этого неплохо себя показывала на рынке смартфонов, длительное время отказывалась убирать данный разъем из своего смартфона и все флагманы тоже выходили со стандартным выходом. Однако, сейчас появились данные, что в целях экономии новый флагман компании останется без этого выхода. Связана ситуация с тем, что у нового смартфона будет масса новых функций, требующих дополнительного заряда батареи, а значит нужно задействовать все свободное пространство.