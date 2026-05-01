Samsung откажется от телеобъектива в новом флагмане

Компания Samsung на данный момент оснащает Galaxy S26 Ultra двумя телеобъективами, и менее продвинутый из них — это модуль с 3-кратным зумом, который часто критикуют за слабые возможности съёмки по сравнению с конкурентами. На фоне того, что Apple собирается внедрить переменную диафрагму в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Samsung может пойти на радикальный шаг и убрать этот модуль в Galaxy S27 Ultra. Инсайдеры давно указывают на то, что компания слишком медленно обновляет камеры во флагманах, и именно 3-кратный телеобъектив чаще всего подвергается критике. В текущем поколении он использует сенсор всего на 10 Мп, тогда как китайские конкуренты уже перешли на решения с гораздо более высоким разрешением.

Дополнительное давление создаёт и Apple, которая планирует активно продвигать новую технологию как ключевое преимущество. На этом фоне Samsung рискует ещё сильнее отстать в гонке смартфонов. При этом, пока Apple старается не повышать цены даже на фоне дефицита памяти, корейская компания уже пошла на удорожание некоторых устройств. Ещё одна причина возможного отказа от 3-кратного телеобъектива — его избыточность. В топовых моделях Samsung уже используются основные камеры на 200 Мп, которые позволяют делать кроп изображения и получать снимки с 3-кратным увеличением, почти не уступающие по качеству отдельному 10-мегапиксельному модулю. Так что отказ от второго телеобъектива выглядит вполне адекватным решением, которое не ударит по пользователям.