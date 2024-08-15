Samsung планирует кардинально изменить дизайн Galaxy S25 Ultra

Samsung уже несколько лет придерживается достаточно стандартного дизайна для своей премиальной S-серии флагманских смартфонов, хотя каждый год вносятся мелкие изменения, направленные на улучшение или изменение внешнего вида новых гаджетов. Это вполне логично, потому что компании нужно удивлять потенциального покупателя, который не станет покупать флагман, если он ничем не отличается от гаджета предыдущего поколения. Но не всегда это удаётся реализовывать успешно — особенно это касается последней модели серии Galaxy S Ultra, которая получила прямоугольную форму с острыми углами. Это изменение придало устройству стильный вид, но при этом грани устройство достаточно неприятно врезались в ладонь пользователя, что многих сильно огорчало. Да, Galaxy S24 Ultra, возможно, стал самым неудачным в плане эргономики, так как гаджет большой и держать его с такими гранями было не очень комфортно.

И, похоже, Samsung наконец-то приняла решение изменить курс и перейти на более округлый дизайн будущих смартфонов — скорее всего, эти изменения будут применены уже в Samsung Galaxy S25 Ultra. Да, каркас больше не будет иметь режущие 90-градусные углы, но пока что это только данные от инсайдеров, так как никто на самом деле с уверенностью сказать ничего не может. Возможно, дизайн будет не совсем симметричным — тыльная панель может получить более округлый дизайн по сравнению с фронтальной, что позволит держать смартфон более комфортно. Будет интересно посмотреть на финальный результат.