Samsung планирует представить Galaxy Note 10 в начале августа

Samsung продемонстрирует Galaxy Note 10 во время яркого события Unpacked 7 августа в Barclays Center в Бруклине. По слухам, Galaxy Note 10 выпускается в двух размерах, и один из них, возможно, поддерживает 5G, как Galaxy S10 5G.

Смартфон может получить 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с круглым вырезом посередине для селфи-камеры, поддержкой HDR10+ и разрешением 1440x3040 пикселей, а также тройную основную камеру. Аппаратной основой Galaxy Note 10 могут стать Snapdragon 855/Exynos 9820 и до 12 Гб оперативной памяти. Смартфон откажется от аудиоразъёма 3,5 мм.