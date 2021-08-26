Samsung планирует сделать складные смартфоны более доступными

С недавним запуском Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 Samsung еще больше снизила цены на новые складные смартфоны. Компания ожидает, что эти устройства станут более распространенными во флагманских сегментах рынка смартфонов. В то время как Galaxy Z Fold2 был выпущен за 1999 долларов США еще в 2020 году, недавно выпущенный Galaxy Z Fold3 стоит 1799 долларов США при запуске. Другими словами, компания явно работает над тем, чтобы сделать эти устройства более доступными для более широкой аудитории. По данным DigiTimes, южнокорейский технологический гигант даже подтвердил отчет Strategy Analytics, согласно которому мировой спрос на складные телефоны достигнет 6,5 миллионов единиц в 2021 году, что почти в три раза выше, чем годом ранее.

Кроме того, в отчете добавлено, что к 2025 году поставки складных телефонов превысят 100 миллионов единиц. Примечательно, что Galaxy Z Flip3, который был выпущен вместе с моделью Fold, дешевле и будет продаваться по цене около 1000 долларов США. Это ставит его в ценовую категорию, аналогичную многим флагманским телефонам премиум-класса, таким как iPhone или даже модели серии Samsung Galaxy S. Кроме того, Джейкоб Чен, вице-президент Samsung в Тайване, заявил, что в этом году бренд удвоил свой бюджет на маркетинг новых складных телефонов по сравнению с бюджетом серии Note. Он добавил, что продвижение вперед направлено на то, чтобы поднять продажи новых складных устройств до уровня, достигнутого серией Note в прошлом году.