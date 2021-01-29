Samsung планирует совершить крупную покупку

Ранее на этой неделе Samsung Electronics объявила, что будет активно искать возможности для значимых приобретений в течение следующих трех лет. Отчет был опубликован через три года после последнего крупного приобретения — производителя автомобильных компонентов Harman. Согласно отчету TheElec, финансовый директор южнокорейского технологического гиганта Юнхо Чой заявил, что компания активно рассматривает возможность приобретения за счет своего денежного резерва. Эти денежные резервы будут использоваться для инвестиций в стратегические объекты наряду с другими слияниями и выкупами. По словам высокопоставленного чиновника, в течение последних трех лет Samsung искала заметных кандидатов на слияния и поглощения, которые также прошли серьезную проверку. К сожалению, компания воздержалась от упоминания каких-либо имен из списка потенциальных кандидатов.