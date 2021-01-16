Samsung планирует стать партнером Audi, BMW, Ford и Genesis, чтобы открывать двери автомобилей

Универсальность нашего смартфона с годами выросла и продолжает расти. Он почти заменил ваш бумажник и, похоже, скоро заменит ключи от машины. Компания Samsung объявила о планах сотрудничать с некоторыми производителями автомобилей, чтобы флагманские продукты Galaxy S могли использоваться в качестве цифрового ключа для выбранных автомобилей.

Samsung заявила, что начала партнерство с некоторыми автопроизводителями, а именно с Audi, BMW, Ford и Genesis, чтобы позволить владельцам серии Galaxy S21 открывать дверь своей машины с помощью телефона, когда они подходят к автомобилю.

Компания Samsung заявила, что с точным расчетом расстояния ее цифровой ключ с поддержкой UWB отправляет короткие импульсы между смартфоном и сопряженным автомобилем, открывая дверь, как только вы подойдете к ней. Samsung также сообщил, что технология NFC также предоставляет еще один вариант использования цифровых ключей.

Продукты Samsung, которые настоящее время имеют технологию UWB, - это Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20. Galaxy S21 не поддерживает UWB, но также может служить ключом с помощью технологии NFC.