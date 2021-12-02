Samsung планирует выпустить больше водонепроницаемых телефонов серии Galaxy A

В этом году Samsung уже выпустила более полдюжины смартфонов серии Galaxy A с водонепроницаемостью, включая Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G и A72. И если верить отчету, в 2022 году мы увидим больше водонепроницаемых моделей среднего класса Galaxy A от Samsung, которые будут конкурировать с китайскими брендами. В публикации утверждается, что модели Galaxy A33 и выше будут иметь защиту от проникновения воды, но точный рейтинг не раскрывает.

Источник также утверждает, что Samsung будет использовать мембранные материалы и водостойкий силикон для обеспечения защиты этих смартфонов. Первый будет применяться к микрофону и динамику, а второй - для герметизации порта зарядки. Samsung также решила упростить процесс производства задних панелей смартфонов следующего года, что может помочь им снизить производственные затраты.
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