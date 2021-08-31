Samsung показала складной дисплей нового поколения

В последние несколько лет Samsung экспериментирует со складными дисплеями на всех своих устройствах. Как мы видели на примере Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3, выпущенных на прошлой неделе, компания уже достигла точки, когда потребители могут использовать эту технологию в смартфонах и смарт-устройствах — они полностью готовы к работе. Но эксперименты продолжаются, и на этой неделе Samsung готова продемонстрировать складывающийся вдвое дисплей, который раскладывается, как никакой другой телефон на рынке сегодня. На текущий момент данное решение только тестируется и имеет рабочее название Samsung Flex In & Out. Маловероятно, что мы увидим в магазинах устройство с указанным названием, а дизайн все еще достаточно далек от реальности, поэтому сомнительно, что до конечного потребителя попадет именно такой смартфон.

С другой стороны, если компания показала свой новый продукт и он выглядит вполне функциональным, то есть шанс, что после тестов и некоторых модификаций производитель всё же отправит гаджет в продажу. Всё же стоит понимать, что буквально несколько лет назад никто не мог и подумать, что на прилавках магазинов окажется смартфон со складным дисплеем, а сейчас эти смартфоны стоят даже дешевле некоторых обычных флагманов. Так что через несколько лет устройства, которые демонстрируются на выставках, вполне могут оказаться реальными продуктами. Вопрос только в том, сколько нужно на реализацию данной технологии.