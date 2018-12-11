Samsung показала смартфон с отверстием в дисплее

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпустить в продажу смартфон с дыркой в дисплее. Это звучит не очень круто, но на самом деле суть именно в этом — в правом верхнем углу дисплея расположен вырез круглой формы для фронтальной камеры. Это новая технология, которая позволяет отказаться от вставки в верхней части дисплея и разместить дисплей на всю площадь фронтальной панели. Кому-то такое решение покажется привлекательным, но в целом возникает уйма вопросов. Например, как на таком экране смотреть фильмы — всегда часть картинки будет перекрыта «дыркой». Да и в играх в этом месте обычно сенсорный джойстик расположен, теперь же там будет камера. Выглядит интересно, но на деле окажется, что пользоваться таким смартфоном просто неудобно.