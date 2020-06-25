Samsung покажет новый флагман через 3 месяца

Длительное врем ямы обсуждали новый флагманский смартфон компании Samsung, а теперь появилась информация, что такое устройство отправится в продажу через три месяца, то есть примерно в октябре 2020 года. Вероятно, таким образом производитель хочет сделать перерыв между двумя флагманами в этом году, ведь если перерыв будет меньше, то пользователи могут не так рьяно покупать флагман или просто сама компания не успеет подготовить устройство вовремя. Обязательно стоит обратить свое внимание на данный гаджет, ведь если вы хотите качественное решение, то стоит покупать именно флагман популярного производителя. Тогда будут и обновления софта и все остальные бонусы от качественного дорогого устройства. Ждем новинку с нетерпением.