Samsung покорит Китай при помощи 5G

Сотрудники компании Samsung заявили о своем желании занять большую долю рынка Китая за счет своих смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Это и правда очень эффективный вариант привлечения пользователей, так как высокая скорость загрузки из интернета позволяет не переживать о просмотре фильмов или наличии памяти на смартфоне. Вы все можете посмотреть в интернете, все можете использовать прямо из облачного хранилища без дополнительных накопителей и карт памяти. Это позволяет привлечь тех пользователей, которые длительное время страдали от нехватки памяти на своем устройстве и не хотели переплачивать невероятные деньги за флагманы с большим объемом встроенного пространства. Правда, какими будут цены на 5G?