Samsung получила еще один патент на гибкий смартфон

Некоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Samsung очень хочет стать первой на рынке, кто выпусти в продажу гибкий смартфон. Однако, если верить данным инсайдеров, гибкие дисплеи пока что не готовы к тому, что их будут постоянно складывать и раскладывать обратно — от этого они просто ломаются пополам. С другой стороны, производитель не прекращает попытки и вот сегодня компания получила еще один патент на гибкий экран, который тоже можно будет использовать в смартфоне нового поколения. Конечно, это просто патент и на деле может оказаться, что устройство далеко от релиза. Но, сам факт того, что компания не прекращает свои попытки покорить эту технологию, уже внушает доверие. Может лет через пять это будет реальностью.