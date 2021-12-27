Samsung получила патент на складной смартфон нового поколения

Пару недель назад инсайдеры со всего мира писали о последнем патенте Samsung на складной смартфон, опубликованном на веб-сайте ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности). На предварительных чертежах был изображен, пожалуй, самый интересный тройной складной дизайн, который мы когда-либо видели от технического гиганта. Патент был наконец одобрен после того, как в июне была подана первоначальная заявка, и кажется, что концепция уже начинает принимать какие-то формы — с появлением некоторых новых, более подробных визуальных концепций от Samsung. Фактически, последний набросок достаточно подробный и интригующий, чтобы привлечь внимание технического сайта LetsGoDigital, который использовался для создания первых 3D-рендеров того, как потенциально может выглядеть складное устройство.

Как вы можете видеть на изображении, складное устройство будет иметь три отдельных экрана, которые можно раскрыть, чтобы открыть один массивный плоский цельный дисплей или несколько из них, которые можно согнуть в различных положениях. Все они соединены двумя петлями: одна складывается внутрь, а другая — раскладывается, образуя Z-образную форму. Реалистичные рендеры представляют интригующую концепцию того, как на самом деле может ощущаться такой странно выглядящий телефон в наших руках. В полностью сложенном виде устройство имеет габариты обычного повседневного телефона, хотя и немного крупнее. Однако в разложенном состоянии открывается большой планшет с разъемом HDMI и даже рабочим дисплеем на задней панели.
Комментарии и отзывы Samsung
Логотип MIUI 13 с небольшими изменениями…
Логотип MIUI 13 с небольшими изменениямиОжидается, что Xiaomi представит MIUI 13 в ближайшие дни. В преддверии этого компания уже представила бол…
Oppo представила складной смартфон Find N…
Oppo представила складной смартфон Find NТри поколения складных смартфонов Samsung поставили компанию на лидирующую позицию в этой области, настол…
Представлен рендер смартфона Xiaomi 12…
Представлен рендер смартфона Xiaomi 12Серия Xiaomi 12 будет разделена на две версии - обычная модель и версия Pro. Недавно в интернете появилис…
Стоит ли менять двенадцатый айфон на тринадцатый…
Стоит ли менять двенадцатый айфон на тринадцатыйЛюди делятся всего на два типа: поклонники "яблочной" техники и те, кто по какой-то причине ее игнорир…
ZTE официально представила Voyage 20 Pro 5G…
ZTE официально представила Voyage 20 Pro 5GСегодня ZTE провела в Китае мероприятие на космическую тематику, на котором анонсировала свой новый Voyag…
Realme 8i первый смартфон с чипсетом MediaTek Helio G96…
Realme 8i первый смартфон с чипсетом MediaTek Helio G96Компания Realme представила новый смартфон с чипсетом MediaTek Helio G96. Этот высокопроизводительный про…
Honor 50 появился в российской продаже…
Honor 50 появился в российской продажеКомпания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 50, прием предзаказов на который начался де…
Дизайн серии Samsung Galaxy S22 раскрывается на новых схемах…
Дизайн серии Samsung Galaxy S22 раскрывается на новых схемахВ сети только что появились новые схемы серии Galaxy S22, на которых показаны определенные измерения и ра…
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor