Samsung получила патент на складной смартфон нового поколения

Пару недель назад инсайдеры со всего мира писали о последнем патенте Samsung на складной смартфон, опубликованном на веб-сайте ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности). На предварительных чертежах был изображен, пожалуй, самый интересный тройной складной дизайн, который мы когда-либо видели от технического гиганта. Патент был наконец одобрен после того, как в июне была подана первоначальная заявка, и кажется, что концепция уже начинает принимать какие-то формы — с появлением некоторых новых, более подробных визуальных концепций от Samsung. Фактически, последний набросок достаточно подробный и интригующий, чтобы привлечь внимание технического сайта LetsGoDigital, который использовался для создания первых 3D-рендеров того, как потенциально может выглядеть складное устройство.

Как вы можете видеть на изображении, складное устройство будет иметь три отдельных экрана, которые можно раскрыть, чтобы открыть один массивный плоский цельный дисплей или несколько из них, которые можно согнуть в различных положениях. Все они соединены двумя петлями: одна складывается внутрь, а другая — раскладывается, образуя Z-образную форму. Реалистичные рендеры представляют интригующую концепцию того, как на самом деле может ощущаться такой странно выглядящий телефон в наших руках. В полностью сложенном виде устройство имеет габариты обычного повседневного телефона, хотя и немного крупнее. Однако в разложенном состоянии открывается большой планшет с разъемом HDMI и даже рабочим дисплеем на задней панели.